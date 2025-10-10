数々のドラマ・映画・舞台に出演し、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で主人公の母役を好演したことも記憶新しい江口のりこ。10月11日に開幕する舞台『また本日も休診 山医者のうた』では、山中で一人暮らしをしている村人・民代を演じる。主演は、自身が所属している「劇団東京乾電池」の座長である柄本明だ。江口にインタビューし、本作への意気込みや、劇団東京乾電池への思いなどを聞いた。江口のりこ撮影:加藤千雅見川鯛山氏