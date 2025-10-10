◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第１日（１０日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）第１ラウンドが進行しており、７か月ぶりの国内ツアー出場となった渋野日向子（サントリー）は前半で１つ伸ばし、１アンダーで後半に入った。１番でティーショットを放つと、大勢の観客から「頑張って〜」「かわいい〜」と大声援を浴び、８番ではバーディーを奪った。また、今季国内ツアー初初参戦の原英莉花（