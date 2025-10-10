台風23号はあす11日朝から昼すぎにかけて奄美地方に最も接近する見込みです。奄美地方では次第に波が高くなっていて、海の便に乱れが出ています。 台風23号は、奄美大島の東南東320キロにあって、発達しながら1時間に20キロの速さで北西に進んでいます。 奄美地方は10日夜はじめごろ、北部が風速15メートル以上の強風域に入り、11日朝から昼すぎにかけて最も接近する見込みです。種子島・屋久島地方は11日夕方、薩摩、大隅