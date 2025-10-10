南九州市で9日夜、しました。 南九州警察署によりますと、きのう9日午後11時45分ごろ、南九州市知覧町郡で「建物が燃えている」と、近くの事務所の従業員から消防に通報がありました。 火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で、南九州市頴娃町別府の会社役員・有村育生さん(66)が所有する木造一部鉄骨・2階建ての飲食店1棟、およそ460平方メートルを全焼しました。 当時、店に人はおらず、けが人はいませ