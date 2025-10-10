海苔が大不作で価格高騰 コンビニ店頭から海苔巻きおにぎりが消え始めた─。海苔の価格が高騰しているからだ。ファミリーマートは25年度内に海苔なしおにぎりを10品増やす方針を示す。以前スーパーで10枚500円程度で売られていた商品が、今は1000円程度に跳ね上がっている。 価格高騰の背景には3年連続の不作がある。生産量は1993年度の約110億枚をピークに落ち始め、近年は60億枚台ま