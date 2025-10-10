文科省の認定を受けた日本語学校が吉田町に開校し、9日入学式が開かれました。認定日本語教育機関・至誠学院は、吉田町を拠点に総菜の製造販売をする「ヤマザキ」が中心となって開校しました。式典には、入学するスリランカやミャンマーからの留学生13人が出席。山崎朝彦社長が、「留学生は日本社会の宝。さらに磨き上げて次のステージに送り出したい」と、挨拶しました。（留学生）「日本の大学に入りたいので 今日本