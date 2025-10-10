冬の使者、コハクチョウがけさ、安曇野市に今シーズン初めて飛来しました。去年より3日早い飛来です。安曇野市豊科の犀川ダム湖で羽を休める2羽のコハクチョウ。白鳥の観察を続けるアルプス白鳥の会は、10日朝、今シーズン初めて、コハクチョウの飛来を確認しました。去年より3日早い飛来で、安曇野市での越冬は、今年で42シーズン目です。アルプス白鳥の会 会田仁代表「けがなく無事3月に北へ帰るようにここで