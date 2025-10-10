【映像】今季絶好調の上田綺世「ゴールにこだわりたい」 ｜https://youtu.be/dUyw7WrLmj0 「結果が出ている分自信を持ってプレーできると思いますし、チームにもいい影響があると思う。 ゴールにこだわっていきたいです」と語ったのは、今季絶好調のストライカー・上田綺世（27）だ。 パラグアイ代表との試合を控えた日本代表だが、オランダリーグでここまで8試合8ゴールで得点ラン