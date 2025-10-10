【新興国通貨】中南米市場でもドル高優勢＝メキシコペソ 昨日の中南米市場でも対欧州通貨など同様にドル高が優勢。ドルメキシコペソは朝の1ドル=18.30ペソ前後から18.40台までドル高ペソ安。その後も18.40ばさみの推移となった後、アジア市場に入って少しドル売りも18.37台までとなっている。 メキシコ中銀の9月の議事要旨が公表され、同会合での0.25％利下げが4対1での決定であったこと、ヒース副総裁が据え置き主張