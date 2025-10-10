静岡県議会9月定例会は9日閉会し、台風15号による竜巻などの被災者を支援するための費用を盛り込んだ補正予算案が可決されました。県議会9月定例会は9日閉会日を迎え補正予算案など24の議案が全て可決されました。補正予算には先月の台風15号をうけ、被災者の生活再建を支援するための費用16億900万円などが盛り込まれています。竜巻などで住宅が損壊した世帯に最大300万円を給付するほか、農業者が施設の再建や修繕をする費用とし