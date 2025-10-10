◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース2―1フィリーズ（2025年10月9日ロサンゼルス）ドジャースは9日（日本時間10日）、フィリーズとの地区シリーズ第4戦で劇的サヨナラ勝利。3勝1敗として、2年連続のリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）進出を決めた。試合後、球団公式Xが更新され、8回から3回をパーフェクト投球で勝利を呼び込んだ佐々木朗希投手（23）を祝した。佐々木はリリーフとして初めての回またぎをこなし、3