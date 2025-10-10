【エルサレム＝金子靖志、ワシントン＝池田慶太】イスラエル政府は１０日、米国提案のパレスチナ自治区ガザの和平計画の「第１段階」となる戦闘停止と人質解放を正式に承認したと発表した。イスラエル主要紙ハアレツによると、承認を受けて停戦が発効され、２４時間以内に軍が合意したラインまで撤退する。撤退後、７２時間以内にイスラム主義組織ハマスに拘束された全人質が解放されるとしている。トランプ米大統領は９日、「