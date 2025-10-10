10日午前11時15分ごろ、東北新幹線の小山―大宮間で架線に付着物が見つかったため、下りは大宮―仙台間、上りは盛岡―大宮間で運転を見合わせた。JR東日本が埼玉県久喜市の現場で撤去作業を進めている。上越、北陸新幹線は通常通り運行した。