アメリカ・ロサンゼルスで、12人が死亡・約6800棟が焼失した1月の大規模火災に関与したとして、ウーバー運転手の29歳の男が逮捕された。男は高級住宅街近くの山林に放火した疑いがあり、火災後に消防へ通報してから現場に戻り、消火活動を撮影していたという。さらに、数カ月前から犯行を計画していた可能性もあるとみられている。ジョナサン・リンダーネシュト容疑者（29）逮捕アメリカ・ロサンゼルスで1月、大規模な山火事が起き