名古屋高裁大麻を所持したとして大麻取締法違反の罪に問われ、名古屋地裁の差し戻し審で有罪判決を受けた被告の男性（47）について、名古屋高裁は10日までに「大麻の押収手続きに重大な違法があり証拠能力が認められない」として地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。9日付。判決によると、男性は2023年3月、名古屋市内のコンビニ駐車場で職務質問を受けた際、警察官を転倒させたとする公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕された。