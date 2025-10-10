◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手が2勝1敗で迎えた地区シリーズ第4戦のフィリーズ戦で登板し、3回を完璧に抑えるパーフェクトピッチング。この好投にファンが称賛しました。ドジャースは7回、1点を先制されると、その裏に満塁のチャンスから押しだしのフォアボールで同点とします。するとドジャースは8回からは3人目の投手として佐々木投手にマウンドを任せました