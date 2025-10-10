古豪健在。小涌谷駅で（写真：小田急箱根）また一つ、古豪車両が本線運行から引退する。箱根登山電車のモハ100形。小田急箱根は2025年10月１日、モハ104号、106号、108号の３両について、「2028年１月末で運行終了する」と発表した。スペックは別表の通りで、いずれも戦前生まれ。３両とも戦後に車体を新調したが、更新から数えても70年前後を経過する。100形電車のスペック（資料：小田急箱根）最近、観光列車仕様の車両が増える