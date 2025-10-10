この記事の画像を見る■『どきどきしてる』は、さまざまな生きものたちの「どきどきしてる」瞬間を、力強い木版画と素朴な言葉でつづる絵本です。ページをめくるたびにひろがる迫力の絵には圧倒！動物たちの「どきどき」を全身で感じられるこの絵本について、著者のたけがみさんにお話を伺いました！どきどきしてる■どきどきしてる作：たけがみ たえ出版社： 偕成社出版社からの内容紹介〈にわとりはどきどきしてるあさいち