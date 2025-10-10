J.Y. Park（ジェイワイパーク）が自身のInstagramを更新。ふたりの娘に囲まれた、家族ショットを公開した。 【写真】そっくりな娘たちに囲まれたJ.Y. Park／釣りや雪だるまつくりなど家族との時間を過ごすJ.Y. Park【動画】沖縄旅行に向かうJ.Y. Park ■家族と沖縄旅行を楽しむJ.Y. Park J.Y. Parkは、「家族旅行の良い点と悪い点が同時に…」というキャプションと共に1枚の写真を投稿。テーブルで本を見ながらメモ