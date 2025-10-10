南極観測船「しらせ」が、８年ぶりに神戸に寄港しました。１０日午前８時半すぎ、神戸港にゆっくりと、南極観測船「しらせ」が入港しました。「しらせ」は、厚さ１．５ｍまでの氷なら砕きながら前進できます。搭載した大型ヘリを活用し、普段は南極の「昭和基地」で、海洋観測や物資の運搬作業にあたっています。「しらせ」の神戸港入港は、８年ぶりで、あす１１日に艦内の一般公開が行われる予定です。