9人組ガールズグループ「NiziU」のAYAKAが、9日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。理想のデートを明かした。番組にはMAKO、MAYAも出演。各々が考えたデートの勝負服コーデで登場した。AYAKAは、ミニ丈の衣装を着用することが多いため、膝丈のスカートで「大人っぽく見せたい」とポイントを紹介。「最寄り駅で待ち合わせして帰り道にコンビニとかでアイス買って（自宅まで）食べて