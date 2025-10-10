滋賀県大津市で男子中学生がいじめを苦にして自殺してから１４年となるのを前に、生徒が通っていた中学校では特別授業が行われました。２０１１年１０月１１日、大津市内の中学校に通っていた当時中学２年の男子生徒が、自宅のマンションから飛び降り亡くなりました。当初、大津市教育委員会は「いじめはあったが、自殺との因果関係は不明」として調査を打ち切りましたが、その後、第三者委員会が「いじめが自殺の直接的な原因」と