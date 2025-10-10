ライオンは、同社オリジナルの大規模言語モデル(LLM)「LION LLM」の開発に着手したことを発表した。OSSのLLM「Qwen 2.5-7B」をベースモデルに、機械学習の学習データには研究報告書や製品組成情報、品質評価データなど過去のアセットを用いており、初期段階で専門的な分野における情報網羅性が大きく向上しているという。AWSジャパン生成AI実用化推進プログラムに4月から参加する同社は、社内にHPC(High Performance Computing)向