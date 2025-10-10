地区シリーズは打率.188…今季で4年契約切れる主砲米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に臨み、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。3勝1敗でリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。敗れた側のフィリーズで、このシリーズ打率.188に終わったカイル・シュワーバー外野手にとってはこの球団で最後の試合となる可能性があり「いい気分じゃない」「つらい」と言葉を絞り出している。