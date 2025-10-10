東京・上野のアメ横で観光客を装い「ガイドしてほしい」などと女性に声をかけ、写真シール機の中でわいせつな行為をしたとして、中国籍の男が逮捕されました。警視庁によりますと、中国籍のパーハーアーディン・イーサームーディン容疑者は今年4月、台東区のゲームセンターにある写真シール機内で、20代の女性にわいせつな行為をした疑いがもたれています。パーハーアーディン容疑者は2011年から日本に居住し、日本語が話せました