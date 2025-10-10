◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース2×―1フィリーズ（2025年10月8日ロサンゼルス）ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠でフィリーズとナ・リーグ地区シリーズ（DS）第4戦を戦い、劇的サヨナラ勝利で3勝1敗として、2年連続のリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）進出を決めた。デーブ・ロバーツ監督（53）は連日、熱戦を繰り広げた敵軍に感謝の言葉を口にした。フィリーズはレギュラーシーズンを96勝66敗、勝率・593