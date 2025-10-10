アメリカから覚醒剤を販売目的で密輸したなどとしてアメリカ人の男ら2人が逮捕されました。警視庁によりますと、アメリカ国籍のスコット・レイモンド・ジェイソン容疑者とイギリス国籍のウエン・ダン・キム容疑者は先月、アメリカから覚醒剤およそ17キロ、末端価格9億7000万円相当を販売目的で密輸した疑いなどがもたれています。スコット容疑者が覚醒剤をスーツケースに隠して入国し、千葉県内のホテルでウエン容疑者に渡していて