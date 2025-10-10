サヨナラ勝ちのドジャース、痛恨失策の相手右腕が描いた明暗米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとのナ・リーグ地区優勝決定シリーズに延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。3勝1敗でリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。喜ぶドジャースナインと、痛恨の決勝エラーを犯した相手投手が一つの画面で描いた明暗に、米国のファンから「映画の一コマみたいだ」「最も美しく、同時に最も残酷」と共感