新たな執行部発足を受け7日、初の会談を行った自民党・高市総裁と公明党・斉藤代表。にこやかな高市氏に対し、斉藤氏がやや硬い表情をみせる中、協議がされたのは「連立政権の継続」について。今回の総裁選直後、斉藤代表は高市総裁に対し、「政治とカネの問題」「任期中の靖国神社参拝」「外国人との共生」の3つの懸念を伝えており、連立の離脱をほのめかしていた。【映像】にこやかな自民・高市氏、やや硬い表情の公明・斉藤氏