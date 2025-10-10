台湾の双十節祝賀式典で演説する頼清徳総統＝10日、台北（共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統は10日、「中華民国建国114年」を記念する双十節（建国記念日）祝賀式典で演説した。中国が頼政権を独立派と見なし軍事的圧力を強める中、「平和は実力によって実現されなければならない」と述べ、防衛力を強化すると訴えた。民主進歩党（民進党）が少数与党で内政の混乱も続いており、台湾内部の団結へ向けどのような考えを示すのか