記者会見する阿部文科相＝10日午前、文科省阿部俊子文部科学相は10日の閣議後会見で、「春高バレー」と呼ばれる全国大会常連の秋田県立雄物川高（横手市）男子バレーボール部の監督が、部員を殴るなどの体罰をしていたことに関し「決して許される行為ではない。学校は適切に対応し再発防止に努めていただきたい」と述べた。阿部氏は「文科省が定める部活動指導のガイドラインでは、大会で勝つことのみを目指すことがないよう、