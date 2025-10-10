熊本市は、外国人起業家の男性に起業準備活動確認書を交付しました。 【写真を見る】熊本市「スタートアップビザ」の申請書類第1号をカナダ出身の起業家に交付外国人の起業を支援 確認書を受け取ったのは、カナダ出身のキャメロン・メリック・ブラウンドさん(34)です。 今回、交付された起業準備活動確認書があることで「スタートアップビザ」の申請が可能になります。 「スタートアップビザ」とは外国人