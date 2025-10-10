【モデルプレス＝2025/10/10】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が9日、自身のInstagramストーリーズを更新。弟への手作り弁当を公開し、話題になっている。【写真】みりちゃむ「羨ましい」高校生弟への手作り弁当◆みりちゃむ、弟への手作り弁当公開みりちゃむは「弟のお弁当作ったらなんか茶色い笑笑」「男子高生のお弁当なんてこんなもんか」と手作りの弁当と2つのおにぎりの写真を公開。唐揚げやウインナーといった肉系の