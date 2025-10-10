倍賞千恵子と木村拓哉が共演する山田洋次監督最新作『TOKYOタクシー』に、大竹しのぶがタクシー運転手・浩二（木村）の姉役として声で出演することが発表された。大竹は山田組には『学校III』（1998）以来27年ぶりの参加。木村とは初共演となる。【写真】いつまでも変わらないキュートさ！大竹しのぶ、撮りおろしショット松竹創業130周年作品で、山田監督の91本目の作品となる本作は、フランス映画『パリタクシー』を原作に、