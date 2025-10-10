熊本県八代市で、秋の風物詩の「焼き鮎」作りが始まりました。 【写真を見る】秋の風物詩「焼き鮎」づくり贈答品にもどうぞ熊本 焼き鮎を作っているのは、八代市萩原町の鮎料理店です。 この店では、球磨川と川辺川から毎日30kgほどの新鮮なアユが持ち込まれています。 今年は大雨の影響はなく、最近の晴天もあって、エサとなるコケの生育も良いことから去年よりも好漁で、30cmを超える尺アユも多いということです。 この