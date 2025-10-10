あたらよの新曲「ハク」が、TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』（2026年1月より放送開始）のオープニングテーマ決定し、アニメPV公開とともにTVサイズ音源が解禁された。シリーズ累計発行部数250万部を突破した原作は、ヌルゲーを嫌うサラリーマン・山田健一が偶然たどり着いたタイトルのない謎のネットゲームで、難易度設定画面で迷わず最高難易度『ヘルモード』を選ぶと、異世界の農