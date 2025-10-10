2025年10月10日、2026年の＜LuckyFes’26＞の開催が正式発表された。2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に4日連続で開催となる。会場はもちろん、国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）、日本における夏フェスの4日間連続開催は日本初となるものだ。＜LuckyFes＞は「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、これまでにない全く新しいフェスとして2022年7月に3ステージで開幕、2日間で2万人のフレンズ（