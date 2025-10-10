女優の井桁弘恵が9日までにインスタグラムを更新。秋コーデのソロショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。【写真】井桁弘恵、秋の装いでカメラにウインク（ほか5枚）井桁が「すっかり秋服」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ダークグリーンのモヘアのポロニットに、ブラウンのコーデュロイパンツ、キャメル色のバッグという装いが収められている。秋コーデで笑顔やウインクをカメラに見せる彼女の投稿