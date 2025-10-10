ＢＳテレ東では10月13日(月･祝)午後4時54分からの『シネクラ！プラス』枠にて、「ジョン・ウィック」チームが結集して制作された、話題のアクション映画「Mr.ノーバディ」を無料テレビ初放送いたします！公開当時、地味なお父さんが派手に暴れまわるというキャッチーな設定と、期待を裏切らない激しく斬新なアクションが大いに話題となった本作。SNS上でも「アドレナリン大放出映画！」「モヤモヤが吹き飛んだ！