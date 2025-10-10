俳優の妻夫木聡が10日にインスタグラムを更新し、憧れのスポーツ選手との2ショットを公開し、「一生推します！」と宣言した。【写真】妻夫木聡、憧れのスーパーアスリートと2ショット妻夫木は9日放送の『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（TBS系）に出演し、この日、サプライズ出演した中谷潤人と対面。「ええ！？うそ！！！」と大喜びする一幕が放送された。中谷と言えば、ボクシングの世界3階級制覇王者で、階級を