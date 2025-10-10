女優ののんが9日までにインスタグラムを更新。ボーイッシュなコーディネートを披露すると、ファンから称賛が集まった。【別カット】のん、スタイリッシュなコーデの全身ショット（ほか4枚）のんが投稿したのは、ゲスト出演した7日放送の『あのちゃんの電電電波』（テレビ東京系）からのオフショット。写真には、赤いボトムスとシャツジャケットのセットアップにネクタイを付けたボーイッシュな装いが収められている。彼女の