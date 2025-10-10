◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース2―1フィリーズ（2025年10月9日ロサンゼルス）ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠でフィリーズとナ・リーグ地区シリーズ（DS）第4戦を戦い、劇的サヨナラ勝利で3勝1敗として、2年連続のリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）進出を決めた。デーブ・ロバーツ監督（53）は8回から3回をパーフェクト投球で勝利を呼び込んだ佐々木朗希投手（23）の投球を称えた。佐々木に重要局面を