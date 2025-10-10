〈佐々木朗希（23）“誤解されたエース”が明かす、ドジャース“出来レース”説と球速ダウンの原因「今振り返れば間違っていた」《独占告白90分》〉から続くドジャース“出来レース”説、大谷翔平の動画、球速ダウンの原因、高3の「あの日」、ロッテファンと被災地への想い……。【画像】黒いパーカー姿で髪をかきあげながら笑顔でインタビューに応じた佐々木朗希を見る渡米直前の今年2月、ロサンゼルス・ドジャースに入団が