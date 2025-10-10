三和酒類は11月16日、「いいちこ日田蒸留所」（大分県日田市、浦中直也所長）で「紅葉祭2025」を開催する。同イベントは「多くのお客様に当社の酒造りの環境を観覧してもらいたい」との思いを込めて毎年開催している。三和酒類商品を様々な飲み方で楽しめる「iichiko BAR」や醸造担当者による製造工程・貯蔵施設の説明と焼酎テイスティングができる「蔵人ガイドツアー」をはじめ、酒づくりや麹と発酵文化を体験できる施設「辛島 虚