ディズニーストアに、やさしい色合いと素材感のソフトな雰囲気がたまらない「くまのプーさん」と仲間たちをデザインしたトラベルグッズが揃う新コレクション「POOH TRAVEL」が登場！スーツケースやネックピロー、収納アイテムなど、旅先で大活躍間違いなしのグッズが豊富にラインナップされます☆ ディズニーストア「くまのプーさん」トラベルグッズコレクション「POOH TRAVEL」 発売日：2025年10月14日（火）より