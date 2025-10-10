スーパー21社が加盟するSM物流研究会では、物流センター等における荷待ち・荷役作業時間の短縮を目指す一環で、メーカーと共同で特売時のパレット納品に取り組み始めた。座長の渋谷剛氏（ライフコーポレーション）は「目的は、パレット納品ではなく荷役作業を削減すること。365日が無理なら、まずは物量が多くなる特売時から始めたい。一部メーカーとは協力体制ができつつある」と話した。このほど都内で記者会見し活動概要を説明