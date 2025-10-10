ロッテは１０日、秋季キャンプの日程を発表。宮崎県都城市で２９日から１１月１７日までで行う。参加メンバーは後日発表となる。サブロー新監督は「厳しいキャンプになります。練習では質と量の両方を追求して来年の土台となるような厳しい練習をしてもらいたいと思っています。来年のシーズンが終わって振り返った時に選手たちが『あのキャンプがあったから』と思い返してもらえるような濃密なメニューをコーチ陣と作っていき