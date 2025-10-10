スーツケースに隠して覚醒剤を密輸したとして、アメリカ国籍の男ら男女4人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、アメリカ国籍のスコット・レイモンド・ジェイソン容疑者（25）ら男女4人です。スコット容疑者らは先月、覚醒剤およそ17キロをアメリカ・ロサンゼルス国際空港から羽田空港を通じて営利目的で輸入した疑いなどがもたれています。スコット容疑者らはスーツケースに細工をせず、小分けされた覚醒剤をそのまま袋ごと