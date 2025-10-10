静岡県人事委員会は県職員の月給とボーナスを、民間との差を解消するため引き上げるよう鈴木知事に勧告しました。上げ幅は34年ぶりの高水準となっています。静岡県人事委員会によりますと行政職員の平均年齢における4月分給与は38万4737円で、委員会は民間給与との比較に基づき、月給で3.01％、ボーナスで0.05か月分引き上げるべきと勧告しました。月給の改定率が3％を超えるのは1991年以来34年ぶりで、改定した場合、