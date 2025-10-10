記事のポイント スレッズはローンチ2年で世界4億人、日本はエンゲージメントがトップクラスに高い市場に成長。 アルゴリズムは「会話」を中心に設計され、返信を誘発する投稿が最大のリーチを生む。 API開放により、ブランドやメディアは運用・分析を効率化し、戦略的活用が可能に。 スレッズ（Threads）では、会話を生み出す投稿こそがもっともリーチを伸ばす鍵になる――。Metaの山谷道裕氏は、9月30日に開催されたメディア向け